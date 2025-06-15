Радукану не сыграет на турнире в Берлине из-за проблем со спиной

Британская теннисистка Эмма Радукану пропустит турнир в Берлине из-за проблем со спиной.

«Я сыграла пять матчей за довольно короткий промежуток времени. Вероятно поэтому мне нужно дать отдых спине и посмотреть, что будет дальше», — цитирует 37-ю ракетку мира BBC.

Во время четвертьфинала турнира в Лондоне против китаянки Чжэн Циньвэнь Радукану брала медицинский тайм-аут. Матч в итоге закончился со счетом 6:2, 6:4 в пользу 5-й ракетки мира.

На «Ролан Гаррос» Радукану проиграла в матче второго круга польке Иге Свентек со счетом 1:6, 2:6.