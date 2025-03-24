Теннис
24 марта, 23:21

Радукану победила Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Руслан Минаев
Эмма Радукану.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Британка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами.

60-я ракетка мира победила в четвертом круге американку Аманду Анисимову — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 4 минуты. В предыдущем матча Анисимова выбила россиянка Мирру Андрееву.

Радукану за выход в полуфинал «тысячника» сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США, 17) — 6:1, 6:3

Аманда Анисимова
Эмма Радукану
  • Из Алматы

    Через 17 часов после тяжёлого противостояния с Миррой, где Аманда потратила очень много как физической, так и эмоциональной энергии, американке пришлось снова выйти на корт против Радукану. Естественно, восстановиться просто не успела; выглядела вяловатой и даже иногда безразличной. Первый сет - без шансов для Аманды, тем более, что и в их единственной игре до этого на АО-25 Эмма тоже выиграла. Анисимова чуть начала разыгрываться в самом конце сета. И потом немного продолжила во втором. Но этого явно не хватило, чтобы показать хотя бы две трети той формы, с помощью которой она обыграла Мирру. А итог игры Пегулы и Радукану не особо интересен; вряд ли любая из них способна успешно противостоять Швентек (хотя у Пегулы с ней 4:6, и последняя победа над Игой - на USO-24)... Единственное; для Мирры выгоднее победа Радукану, чтобы позднее было легче обходить в рейтинге Пегулу, которая сейчас на 4-й позиции.

    25.03.2025

  • Знаток sport

    Андреева,конечно, матч посматривала и кусала локотки.

    25.03.2025

  • fonkom

    Организаторы начудиди, не дали отдохнуть американке после предыдущего позднего матча.

    25.03.2025

  • Forz

    карма

    25.03.2025

  • Julik P

    Вот и соль...на мозоль )

    24.03.2025

  • Atoms

    Аманда фсе...выдохлась)))

    24.03.2025

  • Иван Л.

    Вот и ... отрыгнулось

    24.03.2025

    • Калинская не смогла выйти в четвертьфинал парного «тысячника» в Майами

    Соболенко — о Андреевой в топ-3: «Физически она готова, но для ментальности ей необходимо еще поиграть»

