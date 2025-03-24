Радукану победила Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами
Британка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами.
60-я ракетка мира победила в четвертом круге американку Аманду Анисимову — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 4 минуты. В предыдущем матча Анисимова выбила россиянка Мирру Андрееву.
Радукану за выход в полуфинал «тысячника» сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США, 17) — 6:1, 6:3
