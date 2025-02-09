Александрова обыграла Радукану и вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Дохе.

В стартовом матче 25-я ракетка мира обыграла британку Эмму Радукану — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 43 минуты.

За игру Александрова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы, занимающей 56-е место в рейтинге WTA, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Александрова сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:3, 7:5