"Рада, что смогла взять себя в руки". Касаткина - о победе в первом круге Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что начало и конец матча первого круга турнира Roland Garros против итальянки Ясмин Паолини получились для нее нервными. Россиянка победила со счетом 6:2, 6:3.

- О погоде я думала вчера, когда посмотрела прогноз погоды и подумала, что играть начнем, но не в 11, - сказала Касаткина в интервью каналу "Евроспорт". - К счастью, дождь шел, но на грунте можно играть в таких условиях. Мне это не помешало. Все хорошо.

Я люблю посидеть и привыкнуть к месту. Рада была, что не играла в воскресенье. А понедельник или вторник - без разницы.

Первый матч? Получился нервный, особенно начало. Рада, что смогла взять себя в руки и победить. Был также нервный конец. Четвертьфинал? Об этом думать не надо. Стоит забыть и начинать с нуля.

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