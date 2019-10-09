Пятая сеяная Гергес уступила на турнире в Линце, проиграв второй сет 0:6
22:54
Немка Юлия Гергес, посеянная под пятым номером на турнире в Линце, не смогла преодолеть барьер второго круга. Она проиграла соотечественнице Андрее Петкович — 6:7 (2:7), 0:6.
В четвертьфинале Петкович сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кужмова (Словакия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андреа Петкович (Германия) — Юлия Гергес (Германия, 5) — 7:6(7:2), 6:0
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