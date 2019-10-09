Пятая сеяная Гергес уступила на турнире в Линце, проиграв второй сет 0:6

Немка Юлия Гергес, посеянная под пятым номером на турнире в Линце, не смогла преодолеть барьер второго круга. Она проиграла соотечественнице Андрее Петкович — 6:7 (2:7), 0:6.

В четвертьфинале Петкович сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кужмова (Словакия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андреа Петкович (Германия) — Юлия Гергес (Германия, 5) — 7:6(7:2), 6:0