Соболенко: «В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, чему ее научил теннисный сезон 2022 года.

Ранее белорусская теннисистка в финале итогового турнира WTA проиграла Каролин Гарсии (6:7 (4:7), 4:6).

«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала после тяжелых поражений, а теперь могу смириться с проигрышем. Для меня это очень важно, потому что речь не только о теннисе. Еще это значит быть хорошим человеком. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное.

По крайней мере, в этом сезоне я наладила подачу, и даже несмотря на не самое лучшее начало сезона, я отобралась на Итоговый и закончила год в топ-5. Во всяком случае в следующем сезоне у меня не будет этих дурацких мыслей о подаче. Я знаю, что умею подавать, знаю, что могу допускать двойные и подавать эйсы, и это не такая уж большая проблема, потому что у меня большой арсенал. Это самое замечательное в этом сезоне», – приводит слова Соболенко сайт WTA.

В этом году 24-летняя теннисистка добралась до трех финалов на турнирах WTA, в том числе на Итоговом, но не завоевала ни одного титула.

?Гарсия впервые стала победительницей Итогового турнира. Четвертая ракетка мира завоевала четвертый титул в 2022 году.