Путинцева вышла во второй раунд Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй со счетом 6:1, 6:3.

Обе теннисистки не смогли сделать ни одного эйса. Путинцева совершила одну двойную ошибку и взяла 5 брейк-пойнтов из 10. Сувэй сделал три двойных и выиграла один брейк из двух.

В других матчах испанка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Шелби Роджерс (0:6, 6:1, 6:0), американка Лорен Дэвис оказалась сильнее Лейлы Фернандез из Канады (6:4, 6:2), а итальянка Камила Джорджи обыграла немку Антонию Лоттнер (6:3, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Шелби Роджерс (США, Q) — 0:6, 6:1, 6:0

Лорен Дэвис (США) — Лейла Фернандез (Канада, Q) — 6:4, 6:2

Камила Джорджи (Италия) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:3, 6:3