Путинцева вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
14:41
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Люксембурге, обыграв немку Лауру Зигемунд — 6:0, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 9 минут. В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг или немкой Юлией Гергес.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:0, 6:4