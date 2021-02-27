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Путинцева перенесла операцию из-за камней в почках

12:01
Юлия Путинцева. Фото AFP Юлия Путинцева. Фото Instagram
Юлия Путинцева. Фото AFP
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сообщила, что перенесла операцию по поводу камней в почках.

Спортсменка в соем Instagram опубликовала фото из больничной палаты и поблагодарила всех за поддержку.

26-летняя Путинцева не примет участия в турнире в Дохе (Катар), который пройдет с 1 по 7 марта.

На турнире в Аделаиде Путинцева во втором круге уступила австралийке Сторм Сэндерс, а на Australian Open она проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге.

Юлия Путинцева. Фото Instagram
Юлия Путинцева. Фото Instagram

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