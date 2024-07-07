Путинцева: «Казахстан оказывает большую поддержку в плане создания условий, строительства кортов в Астане»

Представительница Казахстана Юлия Путинцева после победы над польской теннисисткой Игой Свентек (3:6, 6:1, 6:2) в третьем круге Уимблдона призналась, что у нее нет времени на тренировки.

«Я играю много турниров, и на тренировки особо времени нет, просто езжу по турнирам. Но когда появляется время, занимаюсь в Астане или США.

Команда Казахстана многое делает, оказывает большую поддержку в плане создания условий, строительства кортов в Астане. Это здорово. Они строят все больше из-за Елены Рыбакиной. Надеюсь, из-за меня тоже, но не так чтобы», — сказала Путинцева на пресс-конференции.

Ранее 29-летняя спортсменка обыгрывала первую ракетку мира на траве в Бирмингеме в 2019-м году, тогда рейтинг возглавляла Наоми Осака.

Свентек проиграла впервые с середины апреля 2024 года. У 23-летней теннисистки прервалась серия из 21 победы подряд.

В четвертом круге Уимблдона Путинцева сыграет с Еленой Остапенко (Латвия, 13).