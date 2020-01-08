Путинцева и Стрыцова проиграли во втором круге турнира в Брисбене
08:22
В матче второго круга турнира в Брисбене американская теннисистка Элисон Риске обыграла чешку Барбору Стрыцову со счетом 6:3, 6:4. В другой встрече Юлия Путинцева из Казахстана проиграла Дэниэлл Коллинз из США со счетом 1:6, 0:6.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисон Риске (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:4
Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — 6:1, 6:0
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