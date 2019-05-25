Путинцева довольна, что боролась до конца на турнире в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая стала победительницей турнира в Нюрнберге, прокомментировала свою победу. Она рассказала, что ей везло по ходу матча.

– Честно, это невероятно, – приводит пресс-служба WTA слова Путинцевой. – Я довольна, что боролась до конца и прислушивалась к себе. Это помогло мне победить. Был отличный матч, достойная игра для финала. Мне немного везло в некоторых моментах. Иногда я отбивала т надеялась, что мяч попадет в линию. Когда находилась в плохой позиции, просто бегала и наносила какие-то фантастические удары. В моем характере – сражаться до конца, я продолжаю борьбу даже в самой тяжелой ситуации.