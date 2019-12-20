Пуиг перенесла операцию и пропустит Australian Open

Олимпийская чемпионка-2016 Моника Пуиг перенесла операцию. Об этом сообщила сама теннисистка в Twitter.

Пуиг пропустит начало сезона и Открытый чемпионат Австралии—2020.

— Два дня назад я ездила в Нью-Йорк, где мне сделали операцию на локтевом нерве правой руки, который меня беспокоил и был источником постоянной боли. К сожалению, это означает, что я пропущу начало сезона и Australian Open. Тем не менее, хорошие новости состоят в том, что врачам удалось найти источник проблемы и все исправить. Жду быстрого восстановления и надеюсь вернуться на корт в самое ближайшее время, — написала спортсменка.