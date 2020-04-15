«Приходи и обними меня». Яркое фото Павлюченковой
12:09
Россиянка Анастасия Павлюченкова выложила новое фото в своем Instagram. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.
— Соблюдай дистанцию, — подписан снимок.
— Приходи и обними меня, — написала Павлюченкова под фотографией.
В мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.
По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.
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