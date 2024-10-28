Приданкина вышла во второй круг турнира в Наньнчане
Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла немку Эллу Зайдель в первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 6:3, 7:6 (8:6).
Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
Во втором круге 19-летняя Приданкина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Россия, 5).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Приданкина (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:3, 7:6 (8:6)
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