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Сегодня, 10:38

Приданкина вышла во второй круг турнира в Наньнчане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла немку Эллу Зайдель в первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 6:3, 7:6 (8:6).

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Во втором круге 19-летняя Приданкина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Россия, 5).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Приданкина (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:3, 7:6 (8:6)

Теннис
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