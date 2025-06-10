Приданкина проиграла в первом круге парного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Елена Приданкина и представляющая Грузии Оксана Калашникова выбыли на старте парного турнира в Хертогенбосе.

В первом круге теннисистки уступили паре Эри Ходзуми/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) со счетом 6:4, 3:6, 14:16. Матч длился 1 час 40 минут.

Ходзуми и Сутджиади в следующем матче сыграют с победительницами матча Магали Кемпен/Елена-Габриэла Русе (Бельгия/Румыния) — Анастасия Детюк/Бибиан Схофс (Чехия/Нидерланды).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Эри Ходзуми/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 4) — Оксана Калашникова/Елена Приданкина (Грузия/Россия) — 3:6, 6:4, 16:14