Приданкина и Яшина вышли во второй круг турнира в Наньчане в парном разряде
Российские теннисистки Елена Приданкина и Екатерина Яшина обыграли Жибек Куламбаеву (Казахстан и Пентгарн Плипуеч (Таиланд) в первом круге турнира в Наньчане (Китай) в парном разряде — 6:2, 5:7, 10:8.
Игра продолжалась 1 час 38 минут.
Во втором круге россиянки сыграют с победительницами матча Мария Боузкова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аранча Рус (Испания/Нидерланды).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — Жибек Куламбаева/Пенгтарн Плипуеч (Казахстан/Таиланд) — 6:2, 5:7, 10:8
Новости