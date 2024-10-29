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Сегодня, 13:21

Приданкина и Яшина вышли во второй круг турнира в Наньчане в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Елена Приданкина и Екатерина Яшина обыграли Жибек Куламбаеву (Казахстан и Пентгарн Плипуеч (Таиланд) в первом круге турнира в Наньчане (Китай) в парном разряде — 6:2, 5:7, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Во втором круге россиянки сыграют с победительницами матча Мария Боузкова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аранча Рус (Испания/Нидерланды).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — Жибек Куламбаева/Пенгтарн Плипуеч (Казахстан/Таиланд) — 6:2, 5:7, 10:8

Теннис
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