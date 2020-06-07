Президент WTA считает, что возобновить сезон будет тяжело, пока не появится вакцина от коронавируса

Президент WTA Мики Лоулер считает, что без вакцины от коронавируса спортсменкам будет тяжело продолжить текущий сезон.

— Думаю, без вакцины будет сложно ездить на различные турниры и играть там, — цитирует Лоулера L'Equipe. — Организация в данный момент делает все возможное, чтобы возобновить текущий сезон. Однако в разных странах спорт возвращается в разное время. От этого становится сложнее.

Все турниры под эгидами ATP, WTA и ITF отменены до 31 июля.