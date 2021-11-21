Президент МОК поговорил по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай

Международный олимпийский комитет сообщил на своем сайте, что его президент организации Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«Она объяснила, что находится в безопасности и чувствует себя хорошо, живет в своем доме в Пекине и хотела бы, чтобы к приватности ее частной жизни отнеслись с уважением», — говорится в заявлении МОК.

Пэн Шуай рассказала, что живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей, а также планирует продолжить заниматься теннисом.

Также с теннисисткой пообщались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй. В конце разговора Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года. Теннисистка ответила согласием.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая.

Это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

С тех пор о теннисистке ничего не известно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай.