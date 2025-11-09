Президент Казахстана Токаев наградил Рыбакину орденом за победу в Итоговом турнире

Теннисистка Елена Рыбакина, победившая на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, удостоена ордена «Барыс» 3-й степени. Указ о награждении подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

«По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом «Барыс» III степени. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» — говорится в поздравлении.

В финальном матче турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии (6:3, 7:6 (7:0).

26-летняя Рыбакина занимает 6-е место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA.