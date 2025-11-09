Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

9 ноября, 10:22

Президент Казахстана Токаев наградил Рыбакину орденом за победу в Итоговом турнире

Анастасия Пилипенко

Теннисистка Елена Рыбакина, победившая на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, удостоена ордена «Барыс» 3-й степени. Указ о награждении подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

«По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом «Барыс» III степени. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» — говорится в поздравлении.

В финальном матче турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии (6:3, 7:6 (7:0).

26-летняя Рыбакина занимает 6-е место в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 11 титулов WTA.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Елена Рыбакина
Читайте также
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Теннисистов и теннисисток с казахстанским происхождением нет ни одной сотне Рейтинга. Все натурализованные рано или поздно покинут Казахстан. И свой уронень казахстанского тенниса так и останется в рядах аутсайдеров мирового тура. Все нынешние лидеры казахстанкого тенниса живут и тренируются за пределами Республики Казахстан и с Казахстаном их связывает только казахстанское финансирование. В Казахстане теннисная инфраструктура как была не развитой, так и остается на почти нулевом уровне. Только в Алма-Ате немного что то делается для развития казахстанского тенниса.

    10.11.2025

  • _Mike N_

    или "жополиз" ! - звучало-бы круто - жополиз первой степени ! :laughing::laughing::laughing:

    10.11.2025

  • _Mike N_

    Кстати, никто не сказал, что рядом с командой Рыбакиной сидел еще один таланливый спортсмен из Казахстана - боксер Геннадий Головкин !

    10.11.2025

  • Из Алматы

    Рыбакина хорошо популяризирует Казахстан в мире. Чемпионка в одном из самых распространенных индивидуальных видов спорта. Симпатичная. Весьма скромная. Сдержанная.

    09.11.2025

  • Александр Иванов

    завалила Бегемота и уже спасибо....лучший подарок

    09.11.2025

  • Skorz.

    Ну и правильно !

    09.11.2025

  • Грег Хаус

    Нормуль!

    09.11.2025

  • Грег Хаус

    Нормуль

    09.11.2025

  • Slim Tallers

    В Казахстане есть орден "Барыс". Почему-бы у нас не ввести орден "Адамчик"?!

    09.11.2025

    • Рыбакина — о победе на Итоговом турнире: «Я выложилась полностью — как физически, так и ментально»

    Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после победы на Итоговом турнире

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости