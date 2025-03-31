Тарпищев — о Касаткиной: «Уехала и уехала. Она давно не с нами»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство и представлять Австралию.

«Реакция нулевая. Уехала и уехала, она давно не с нами. Нет смысла раздувать это и обсуждать. Наше достояние в том, что с 2021 года у нас никто не менял гражданство», — сказал Тарпищев «СЭ».

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.