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Тарпищев — о победе Андреевой и Шнайдер: «Мы на них рассчитываем, очень перспективная пара»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире в Майами.

«Молодцы! Мы на них рассчитываем, неслучайно они играли в паре на Олимпиаде. Есть недоработки, но потихоньку они совершенствуются. Очень перспективная пара, которая может выигрывать много больших турниров и Олимпийские игры. Хорошая пара!» — заявил Тарпищев «СЭ».

В финале «тысячника» россиянки обыграли испанку Кристину Букшу и Мию Като из Японии со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Андреева и Шнайдер одержали вторую совместную победу в парном турнире. В январе 2025 года россиянки стали победительницами соревнований в Брисбене.

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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