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Сегодня, 18:45

Тарпищев назвал глупостью слова британского политика в адрес Турсунова

Алексей Еремин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова Джулиана Найта о Дмитрии Турсунове. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании заявил, что что ему неприятно видеть сотрудничество десятой ракетки мира Эммы Радукану с российским тренером.

«Это глупость. Зачем отвечать на глупость? Турсунов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, тренировал Арину Соболенко и много кого других. Абсолютно безграмотное выступление. Перспективы тандема Турсунов-Радукану на US Open? Каждый спортсмен — это личность. Своей работой с Соболенко и Контавейт Турсунов доказал, что он — классный тренер. Опыт с Радукану? Ее психологический портрет несколько иной. Для того, чтобы понять, сошлись они с Турсуновым или нет, нужно время», — приводит слова Тарпищева «Спорт День За Днем».

О сотрудничестве Турсунова и Радукану ранее сообщили британские СМИ. По информации Daily Mail, российский специалист будет помогать британке в турнире WTA-250 в Вашингтоне (30 июля — 7 августа), в случае успешного выступления сотрудничество может быть продолжено.

19-летняя Радукану — победительница US Open 2021 года. Лучшим результатом теннисистки в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shamil-tarpishchev-o-vypade-angliyskogo-politika-eto-glupost-i-bezgramotnoe-vystuplenie
Теннис
Дмитрий Турсунов
Шамиль Тарпищев
Эмма Радукану
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