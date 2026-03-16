Рыбакина — о матчах с Соболенко: «Даже если знаешь, куда она подаст, это не значит, что сможешь отбить»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как тактически подходит к матчам против белоруски Арины Соболенко, с которой ей неоднократно приходилось играть.

В воскресенье 26-летняя спортсменка уступила первой ракетке мира (6:3, 3:6, 6:7 (6:8)) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Есть команда, которая готовит меня к разным сценариям. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, иногда даже предугадываем, куда она подаст. Но, даже если знаешь, куда она подаст, это не значит, что сможешь отбить мяч. Поэтому мы обе стараемся что-то менять. В ключевые моменты все решает дополнительное усилие, импульс. У меня был матчбол, но она очень хорошо приняла подачу, поэтому сложно что-то сказать», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Теннисистка отметила, что в целом сделала все возможное в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе против Соболенко, однако иногда, по ее словам, решают мелочи.

На счету Рыбакиной 12 титулов на уровне WTA в одиночном разряде. Она дважды выигрывала турниры «Большого шлема»: Уимблдон в 2022 году и Открытый чемпионат Австралии в 2026-м. По итогам «тысячника» в Индиан-Уэллсе представительница Казахстана поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max