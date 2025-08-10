Рыбакина — о матче против Сарасуа: «В первом сете солнце меня сильно потрепало»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что не очень хорошо себя чувствовала из-за жары в первом сете стартового матча на турнире в Цинциннати.

Во втором круге спортсменка встречалась с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Казахстанская теннисистка отыгралась с 0:1 по сетам и одержала победу со счетом 4:6, 6:0, 7:5.

«С самого начала я чувствовала себя не очень свежей физически, так что было тяжело. В первом сете солнце меня сильно потрепало. Я чувствовала себя не очень хорошо. Но мне удалось адаптироваться, да и погода стала получше. Я рада, что прошла дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В третьем круге «тысячника» Рыбакина сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии.