Потапова и Звонарева вышли во второй круг парного турнира в Катаре
Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарева пробились во второй круг парного турнира WTA в Дохе (Катар).
Дуэт победил хорвато-венгерскую пару Донна Векич/Тимеа Бабош в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2.
Во втором круге Потапова и Звонарева встретятся с победительницами матча Анна Данилина/Надежда Киченок (Казахстан/Украина) — Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 5).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия) — Тимеа Бабош/Донна Векич (Венгрия/Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:2
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