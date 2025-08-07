Потапова обыграла Зигемунд в первом круге «тысячника» в Цинциннати

Россиянка Анастасия Потапова победила немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

Потапова за игру сделала 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

В следующем матче 44-я ракетка мира сыграет с полькой Игой Свентек.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:4, 6:4