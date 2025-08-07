Потапова обыграла Зигемунд в первом круге «тысячника» в Цинциннати
Россиянка Анастасия Потапова победила немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.
Потапова за игру сделала 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
В следующем матче 44-я ракетка мира сыграет с полькой Игой Свентек.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:4, 6:4
