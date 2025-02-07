Потапова стала полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
В четвертьфинальном матче 23-летняя россиянка в двух сетах обыграла немку Эллу Зайдель — 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.
Потапова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Зайдель 2 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.
В 1/2 финала турнира Потапова сыграет против представительницы Белоруссии Александры Соснович.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:2, 6:3
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