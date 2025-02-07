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7 февраля 2025, 21:39

Потапова стала полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

В четвертьфинальном матче 23-летняя россиянка в двух сетах обыграла немку Эллу Зайдель — 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.

Потапова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Зайдель 2 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.

В 1/2 финала турнира Потапова сыграет против представительницы Белоруссии Александры Соснович.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, Q) — 6:2, 6:3

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Теннис
Анастасия Потапова
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