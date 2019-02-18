Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова переиграла в трех сетах британку Хизер Уотсон в первом круге турнира WTA в Будапеште.

Первая партия осталась за россиянкой, а вот второй сет со счетом 6:2 выиграла Уотсон. Третий игровой отрезок получился самым упорным. Дело дошло до тай-брейка, победу в котором со счетом 7:4 одержала Потапова.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Все о WTA - здесь