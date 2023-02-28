Потапова вышла во второй круг турнира в Остине, обыграв американку Мандлик
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США), обыграв американку Элизабет Мандлик со счетом 6:2, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час.
На счету Мандлик ни одного эйса, восемь двойных ошибок, один реализованных брейк-пойнтов из двух.
Потапова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге Потапова сыграет с американкой Кэти Волынец.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 3) — Элизабет Мандлик (США, WC) — 6:2, 6:0
Следующий соперник
Кэти Волынец (США)
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