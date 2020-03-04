Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее
07:59
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира в Монтеррее. В трех сетах она выиграла у итальянски Джулии Гатто-Монтиконе.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандез (Канада) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 7:6, 6:2
Тамара Зиданшек (Словения) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — 6:2, 6:2
Джоанна Конта (Великобритания, 2) — Ким Клийстерс (Бельгия, WC) — 6:3, 7:5
Анастасия Потапова (Россия) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) 6-4 4-6 6-4
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