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Сегодня, 14:53

Потапова вышла во второй круг турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Анастасия Потапова, российская теннисистка, прошла первый круг турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

Ее соперницей была румынская спортсменка Ана Богдан. Богдан отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 2:6, 6:4, 2:0 в пользу Потаповой. Румынская теннисистка несколько раз брала медицинский тайм-аут в течение третьего сета, но затем решила досрочно завершить игру. Матч длился 2 часа 23 минуты.

Во втором круге турнира Потапова встретится с украинкой Даяной Ястремской, которая имеет 16-й номер посева.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 2:6, 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока

Следующий соперник

Даяна Ястремская (Украина, 16)

Анастасия Потапова
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