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Потапова вышла во второй круг турнира в Акапулько

04:15

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Акапулько. 18-летняя теннисистка обыграла в трех светах словенку Анну Швидлову.

Следующей соперницей Потаповой будет победительница пары Мари Боузкова — Татьяна Мария.

Акапулько (Мексика)

Турнир Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Анна Швидлова (Словения) — 4:6, 7:5, 6:1

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/acapulco/2020/

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