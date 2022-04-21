Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле.
Во втором круге она обыграла Петру Мартич со счетом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.
В следующем раунде Потапова сыграет с Сарой Соррибес Тормо из Испании, которая ранее победила другую россиянку, Варвару Грачеву (6:2, 6:1).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3
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