Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле.

Во втором круге она обыграла Петру Мартич со счетом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

В следующем раунде Потапова сыграет с Сарой Соррибес Тормо из Испании, которая ранее победила другую россиянку, Варвару Грачеву (6:2, 6:1).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3