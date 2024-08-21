Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:49

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла датчанку Клару Таусон вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде (США) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 9 минут.

43-я ракетка мира Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету 65-й ракетки мира Таусон 2 эйса, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Потапова сыграет против Аны Богдан (Румыния), которая во втором круге обыграла бельгийку Грит Миннен (7:6 (7:3), 6:3).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Клара Таусон (Дания) — 6:2, 6:2

Ана Богдан (Румыния, Q) — Грит Миннен (Бельгия, LL) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
2
Читайте также
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Фил Джонс объявил о завершении карьеры
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Родственники актера Шишова подтвердили его гибель в Курской области
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Уимблдона Вондроушова перенесла операцию на плече
Новости
RSS RSS
Все новости