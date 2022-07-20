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Сегодня, 13:33

Потапова и Соснович вышли в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Алексей Еремин
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Аргентины Марию Лурдес Карле во втором круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 1 час и 25 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.

В следующем круге Потапова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Также на турнире представительница Белоруссии Александра Соснович за 1 час и 20 минут обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич со счетом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Соснович сыграет с победителем пары Марина Заневская (Бельгия, 7) — Александра Игнатик (Румыния, Q).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия, 4) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:2

Теннис
Александра Крунич
Анастасия Потапова
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