Потапова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме.

Во втором круге россиянка обыграла Кристину Младенович из Франции со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде Потапова сыграет против Онс Жабер из Туниса.