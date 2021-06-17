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Потапова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Бирмингеме

17:17
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме.

Во втором круге россиянка обыграла Кристину Младенович из Франции со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде Потапова сыграет против Онс Жабер из Туниса.

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