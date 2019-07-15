Потапова - во втором круге турнира в Лозанне

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне. В первом круге победительница квалификации одолела Кристину Кучову из Словакии - 6:3, 6:1.
Соперница Потаповой определится в поединке немки Тамары Корпач и канадки Эжени Бушар.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championships Lausanne
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, Q) - Кристина Кучова (Словакия, LL) - 6:3, 6:1
Фиона Ферро (Франция) - Мона Бартель (Германия) - 7:6 (7:3), 6:2
Бернарда Пера (США) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) - 6:0, 6:3
Ясмин Паолини (Италия, Q) - Тесс Суньо (Швейцария, WC) - 6:3, 6:3
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