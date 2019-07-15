Потапова - во втором круге турнира в Лозанне

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне. В первом круге победительница квалификации одолела Кристину Кучову из Словакии - 6:3, 6:1.

Соперница Потаповой определится в поединке немки Тамары Корпач и канадки Эжени Бушар.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) - Кристина Кучова (Словакия, LL) - 6:3, 6:1

Фиона Ферро (Франция) - Мона Бартель (Германия) - 7:6 (7:3), 6:2

Бернарда Пера (США) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) - 6:0, 6:3

Ясмин Паолини (Италия, Q) - Тесс Суньо (Швейцария, WC) - 6:3, 6:3