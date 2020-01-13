Потапова в паре вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Россиянка Анастасия Потапова и немка Татьяна Мария в первом круге парного разряда турнира в Аделаиде (Австралия) обыграли местных теннисисток Присциллу Хорн и Арину Родионову — 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час.

Ранее Потапова проиграла Родионовой на этом же турнире в финале квалификации одиночного разряда.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Татьяна Мария/Анастасия Потапова (Германия/Россия) — Присцилла Хон/Арина Родионова (Австралия) — 6:3, 6:1