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Сегодня, 18:15

Потапова в четвертьфинале турнира в Бирмингеме встретится с Крейчиковой

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира в Бирмингеме обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 28-летней чешки 2 эйса, двойная ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Крейчикова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4

Анастасия Потапова
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