Потапова уступила Халеп и вылетела с турнира в Мельбурне
12:32
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира WTA в Мельбурне (Австралия). Встреча прошла 1 февраля. Ее продолжительность составила 1 час и 22 минуты.
29-летняя Халеп сыграет в 1/8 финала турнира с победительницей пары Дестани Айява — Лаура Зигемунд.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:4
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