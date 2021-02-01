Потапова уступила Халеп и вылетела с турнира в Мельбурне

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира WTA в Мельбурне (Австралия). Встреча прошла 1 февраля. Ее продолжительность составила 1 час и 22 минуты.

29-летняя Халеп сыграет в 1/8 финала турнира с победительницей пары Дестани Айява — Лаура Зигемунд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:4