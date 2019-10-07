Потапова уступила Гарсии во втором раунде турнира в Тяньцзине

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла россиянку Анастасию Потапову (2:6, 6:2, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Шанхае (Китай).

Матч продолжался один час и 56 минут. В следующем туре француженка сыграет с победительницей пары Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, 4) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:2, 6:2

Саманта Стосур (Австралия, WC) — Ян Чжаосюань (Китай, WC) — 7:5, 2:6, 6:2