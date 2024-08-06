Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:44

Потапова уступила Фрех в первом круге турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Торонто уступила Магдалене Фрех из Польши со счетом 6:4, 3:6, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. На счету 23-летней россиянки эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Фрех встретится с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Диана Шнайдер (Россия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:0

Анастасия Потапова
0
Читайте также
Гребцам Коровашкову и Петрову не дали пообщаться с российской прессой на Олимпиаде-2024
Румынский премьер-министр отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костюк обыграла Марию за 55 минут и вышла во второй круг турнира в Торонто
Новости
RSS RSS
Все новости