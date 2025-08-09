Потапова проиграла Свентек во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Потапова проиграла польке Иге Свентек во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 14 минут. Потапова сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У Свентек — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Третья ракетка мира в третьем круге «тысячника» сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 3) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:4

Марта Костюк (Украина, 25) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:1