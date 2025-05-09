Потапова проиграла Соболенко на турнире в Риме

Россиянка Анастасия Потапова уступила белоруске Арине Соболенко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 4 минуты.

Потапова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге первая ракетка мира сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2