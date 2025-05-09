Потапова проиграла Соболенко на турнире в Риме
Россиянка Анастасия Потапова уступила белоруске Арине Соболенко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 4 минуты.
Потапова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В третьем круге первая ракетка мира сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2
