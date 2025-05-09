Теннис
9 мая, 13:12

Потапова проиграла Соболенко на турнире в Риме

Руслан Минаев
Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Потапова уступила белоруске Арине Соболенко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 4 минуты.

Потапова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге первая ракетка мира сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2

  • _Mike N_

    Беларуский бегемот из Майами не дал Потаповой шанса на победу !

    09.05.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    После победы над украинкой какой-то там была целая статья с анализом, раскладами и лирикой не по теме. После поражения от Соболенко - просто пара строк: "Сила, да и всё тут". Не будет статей что ли? Или это уже не хохлушка, не интересно?

    09.05.2025

  • Из Алматы

    Могла Настя побороться, но, похоже, и её "менталка" подвела; слишком нервничала. В первом сете при 2:3 на своей подаче сделала две двойные. В итоге вместо 3:3 получила 2:4 и "поплыла". А следом Арина довела счёт до 5:2. И в конце снова Настя сделала двойную ошибку, и уже не смогла собраться; 2:6. И во втором сете был похоже: при 2:3 проиграла свою подачу, и опять "поплыла"... Надо ей учиться играть под давлением, иначе так и останется в "середнячках".

    09.05.2025

  • ну,и что? я родился в РБ,живу здесь,но в моем паспорте написано-РУССКИЙ. я учился на русском,говорю и думаю на русском,но беларуску мову добрэ разумею,хаця и не размауляю на ей... короче-СОВЕТСКИЙ я

    09.05.2025

  • Фирсыч

    Ты же вроде белорус?

    09.05.2025

  • Черемисин57

    Браво, Соболенко! Успеха тебе в финальном матче на этом турнире!!

    09.05.2025

  • к сожалению тут без вариантов было... уж сильна разница в классе между ними

    09.05.2025

  • Djin Ignatov

    Рна сама понимала что выйдя на Соболенко - это итог ее выступлений !

    09.05.2025

  • dedpihto59

    к сожалению, разница в классе на лицо:woman_shrugging::bangbang:?

    09.05.2025

