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9 февраля 2025, 16:50

Потапова снялась с «тысячника» в Дохе, ее заменит Полина Кудерметова

Алина Савинова

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от участия в турнире в Дохе.

Соревнования пройдут с 9 по 15 февраля. В первом круге «тысячника» в столице Катара 23-летняя Потапова должна была сыграть против соотечественницы Дарьи Касаткиной. Ее заменит еще одна представительница России Полина Кудерметова, уступившая в финале квалификации американке Алисии Паркс.

Ранее Потапова вышла в финал турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В решающем матче она сыграет против итальянки Лючии Бронцетти. Встреча состоится в воскресенье, 9 февраля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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Теннис
Анастасия Потапова
Полина Кудерметова
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