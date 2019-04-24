Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире WTA в Стамбуле. 18-летняя теннисистка снялась во втором сете матча с украинкой Катериной Козловой при счете 3:6, 0:1.
Встреча продолжалась 53 минуты.
В следующем раунде Козлова сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Катерина Козлова (Украина, Q) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока