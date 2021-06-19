Потапова проиграла Жабер и вылетела с турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова вылетела с турнира WTA в Бирмингеме.

В четвертьфинале россиянка уступила Онс Жабер из Туниса — 4:6, 0:6.

В полуфинале Жабер сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая обыграла Донну Векич из Хорватии.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 2) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:0

Хизер Уотсон (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия, 3) — 6:4, 6:2