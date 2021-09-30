Потапова проиграла Петерсон в четвертьфинале турнира в Казахстане
18:24
Шведская теннисистка Ребекка Петерсон одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (6:4, 6:7 (7:9), 6:4) в матче четвертьфинала турнира в Нур-Султане (Казахстан).
Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут.
В полуфинале турнира Петерсон сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ребекка Петерсон (Швеция, 6) — Анастасия Потапова (Россия, WC) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4
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