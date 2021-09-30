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Потапова проиграла Петерсон в четвертьфинале турнира в Казахстане

18:24
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Шведская теннисистка Ребекка Петерсон одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (6:4, 6:7 (7:9), 6:4) в матче четвертьфинала турнира в Нур-Султане (Казахстан).

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут.

В полуфинале турнира Петерсон сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ребекка Петерсон (Швеция, 6) — Анастасия Потапова (Россия, WC) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4

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