Потапова потеряла 10 позиций в рейтинге WTA, Шарапова опустилась на 1 строчку

Опубликован обновленный рейтинг WTA. Лидерство в нем по-прежнему удерживает австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 40-е место.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 81-го места на 82-е, а Анастасия Потапова потеряла сразу 10 позиций.
Рейтинг WTA
Положение на 29 июля
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4638
8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3802
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3411
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3365…
40 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325…
43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…
47 (48). Екатерина Александрова (Россия) – 1133…
56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) – 986...
57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969...
74 (64). Анастасия Потапова (Россия) – 795...
82 (81). Мария Шарапова (Россия) – 740...
86 (88). Вера Звонарева (Россия) – 700...
92 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664...
98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638...
* - положение в предыдущем рейтинге