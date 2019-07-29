Потапова потеряла 10 позиций в рейтинге WTA, Шарапова опустилась на 1 строчку

Опубликован обновленный рейтинг WTA. Лидерство в нем по-прежнему удерживает австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 40-е место.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 81-го места на 82-е, а Анастасия Потапова потеряла сразу 10 позиций.

Рейтинг WTA

Положение на 29 июля

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4638

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3802

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3411

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3365…

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325…

43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…

47 (48). Екатерина Александрова (Россия) – 1133…

56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) – 986...

57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969...

74 (64). Анастасия Потапова (Россия) – 795...

82 (81). Мария Шарапова (Россия) – 740...

86 (88). Вера Звонарева (Россия) – 700...

92 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664...

98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638...

* - положение в предыдущем рейтинге